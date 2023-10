LIVE Nahostkonflikt im Newsblog 1,1 Millionen Palästinenser sollen binnen 24 Stunden Gazastreifen räumen

Jerusalem · Nach Angaben der Vereinten Nationen will Israel 1,1 Millionen Palästinenser in den nächsten 24 Stunden aus der Stadt Gaza vertreiben und in den Süden des Gazastreifens umsiedeln. Derweil sind die ersten Sonderflüge mit in Israel gestrandeten Deutschen am späten Donnerstagnachmittag in Deutschland gelandet. Alle News im Blog.

13.10.2023, 07:05 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)