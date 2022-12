Netanjahu vor schwierigen Aufgaben Neue rechts-religiöse Koalitionsregierung in Israel steht

Die Ankündigung ebnet dem Vorsitzenden der rechtskonservativen Likud-Partei den Weg zur Rückkehr in die Regierungsverantwortung in den kommenden Tagen - als Chef der am weitesten rechts-stehenden Regierung in der Geschichte des Landes. Seine Partei veröffentlichte ein kurzes Video des lächelnden Netanjahu und eine Aufnahme des Gesprächs mit Herzog.