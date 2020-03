Gescheiterte Regierungsbildung : Netanjahu und Rivale Gantz rufen Israelis zu Wahlbeteiligung auf

Reuven Rivlin, Staatspräsident von Israel, gibt während der israelischen Parlamentswahlen in einem Wahllokal in Jerusalem seine Stimme ab. Foto: dpa/Nir Alon

Tel Aviv Zum Beginn der Parlamentswahl in Israel haben die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zur regen Beteiligung aufgefordert. Netanjahu betonte, trotz der Ausbreitung des Coronavirus hätten die Wähler nichts zu befürchten.

„Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen“, sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) am Montag bei der Stimmabgabe in Jerusalem. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am Mittag bei 27,6 Prozent, 0,8 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der letzten Wahl im September. Dies war die höchste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt seit 21 Jahren.

In mehreren Städten wurden besonders geschützte „Wahlzelte“ für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. „Nachbarn haben die zeitige Öffnung der Station verhindert, und die Polizei kam, um weitere Vorfälle zu unterbinden“, bestätigte Polizeisprecher Micky Rosenfeld.