Justizreform einer ultrarechten Regierung Gesetz schützt Netanjahu vor Amtsenthebung - Massenproteste in Israel

Die ultrarechte Regierung Israels hat am Donnerstag ein erstes Gesetz ihrer umstrittenen Justizreform durchs Parlament gebracht, gegen die seit Wochen Zehntausende demonstrieren. Mit 61 zu 47 Stimmen wurde eine Vorlage verabschiedet, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor einer Amtsenthebung schützen soll. Am Abend gingen in ganz Israel wieder Tausende auf die Straße. Eine große Menge zog vor Netanjahus Residenz in Jerusalem.