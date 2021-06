Nahost-Konflikt : Israel nennt Grund für Angriff auf Medienhaus in Gaza

Israel nennt Grund für Angriff auf Medienhaus in Gaza

Das Medienhaus in Gaza-Stadt, in der auch die Agentur AP ihren Sitz hatte, wurde im Mai von israelischen Raketen getroffen. Foto: AP/Mahmud Hams

Gaza Im Mai wird ein Medienhaus in Gaza bombardiert. Hamas-Kämpfer hätten die israelische Luftabwehr von dort aus schwächen wollen. Die Nachrichtenagentur AP fordert die Behörden auf, konkrete Beweise vorzulegen.

Israel hat eine Erklärung für den scharf kritisierten Angriff auf ein Medienhaus im Gazastreifen genannt. Von dem Gebäude aus, in dem die Nachrichtenagentur AP und andere Medienunternehmen Büros unterhielten, habe die Hamas versucht, das israelische Raketenabwehrsystem Eiserne Kuppel zu stören, erklärte der israelische Botschafter in den USA, Gilad Erdan, am Dienstag. Deshalb habe die Luftwaffe das Haus im vergangenen Monat zerstört.