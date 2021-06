Neue Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern befürchtet : Nationalistischer „Flaggenmarsch“ stellt neue israelische Regierung auf die Probe

Naftali Bennett, der neue Ministerpräsident von Israel, unterzeichnet an seinem ersten Tag im Amt ein Dokument. Foto: dpa/Amos Ben-Gershom

Jerusalem Nationalistische Israelis gedenken am Dienstag der Besetzung von Ost-Jerusalem. Das könnte zu neuen Gewaltausbrüchen führen. Eine Herausforderung für die neue Regierung Israels.

In Jerusalem steht am Dienstag mit dem „Flaggenmarsch“ ultrarechter Israelis eine erste Bewährungsprobe für die neue Regierung an. Der Aufmarsch nationalistischer Israelis durch den annektierten Ostteil der Stadt ab dem Nachmittag schürt die Furcht vor einem erneuten Aufflammen der Gewalt. Die Veranstaltung war vor einer Woche abgesagt worden, weil die Polizei die geplante Route, die auch durch palästinensische Viertel führen sollte, nicht genehmigte.