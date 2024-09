Proteste in Tel Aviv und Jerusalem Israelis demonstrieren mit Särgen für Einigung mit der Hamas

Angehörige der Geiseln warfen Netanjahu in einer öffentlichen Erklärung vor, eine Einigung zu blockieren und möglicherweise das Leben ihrer Verwandten zu opfern. „Dies ist die letzte Chance“, skandierten die Demonstranten am Abend in Tel Aviv. Zuvor hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem US-Sender Fox News gesagt, es sei kein Deal in Sicht. Die US-Regierung hatte am Mittwoch hingegen mitgeteilt, 90 Prozent des Abkommens seien vereinbart.