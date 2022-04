Spannungen in Nahost : Israel meldet Raketenangriff aus dem Gazastreifen

Spannungen in Nahost

Eine Rakete der israelischen Iron Dome-Flugabwehr erhellt den Nachthimmel über dem Gazastreifen am frühen Donnerstagmorgen. Foto: AFP/SAID KHATIB

Jerusalem Zum ersten Mal seit Monaten hat ein Geschoss aus dem Gaza-Streifen Israel getroffen. In den Tagen zuvor waren auf dem Tempelberg in Jerusalem Dutzende Palästinenser bei gewaltsamen Zusammenstößen verletzt worden.

Aus dem Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Armee eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Ein Trümmerteil der Rakete sei in den Hof eines Hauses in der südisraelischen Stadt Sderot gefallen, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Verletzt wurde demnach niemand.