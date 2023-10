LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Erste Lufthansa-Maschinen aus Israel in Deutschland gelandet

Jerusalem · Die ersten Sonderflüge mit in Israel gestrandeten Deutschen sind am späten Donnerstagnachmittag in Deutschland gelandet. Kanzler Scholz hat den Emir von Katar bei einem Treffen in Berlin aufgefordert, sich für das Wohl der Hamas-Geiseln einzusetzen. Alle News im Blog.

12.10.2023, 18:22 Uhr

24 Bilder Nahostkonflikt eskaliert – Hamas greift Israel an 24 Bilder Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

(RP)