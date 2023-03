Streit um Israels Justizreform Zehntausende Menschen protestieren in Tel Aviv – Polizei setzt Wasserwerfer und Reiterstaffeln ein

Mit der Entlassung des Verteidigungsministers Joav Galant wegen Kritik an einer höchst umstrittenen Justizreform hat sich die Lage in Israel dramatisch zugespitzt. Zehntausende Menschen strömten in der Nacht zu Montag in der Küstenmetropole Tel Aviv auf die Straße, um um gegen die Entscheidung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu protestieren.

Israelis errichten Lagerfeuer und blockieren eine Autobahn während einer Protestaktion.