Luftangriffe gegen Extremistengruppe : Israel greift nach Spannungen Gazastreifen an

Ein palästinensischer Feuerwehrmann bekämpft die Flammen inmitten der Zerstörung nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt. Foto: AFP/MOHAMMED ABED

Gaza Die Israelis hatten mit einem Vergeltungsangriff gerechnet, nachdem im Westjordanland ein palästinensischer Extremist festgenommen worden war. Nach Angaben des israelischen Militärs richten sich die Angriffe im Gazastreifen gegen die Extremistengruppe Islamischer Dschihad.

Israel hat nach eigenen Angaben den Gazastreifen unter Beschuss genommen. Die Luftangriffe richteten sich gegen die Extremistengruppe Islamischer Dschihad, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt. Das Militär rief eine „besondere Situation“ an der Front aus. Dadurch wurden Schulen in der Gegend des Gazastreifens geschlossen, Aktivitäten in Gemeinden in einem Abstand von 80 Kilometern zur Grenze wurden eingeschränkt.

Der Beschuss erfolgte angesichts Spannungen in der Gegend des Gazastreifens. Israel hatte sich auf einen Vergeltungsangriff vorbereitet, weil am Montagabend ein Mitglied von Islamischer Dschihad im Westjordanland festgenommen worden war. Die Extremistengruppe teilte mit, bei den Luftangriffen am Freitag sei ein ranghoher Kommandeur der Gruppe getötet worden.

Israel und die im Gazastreifen regierende militant-islamistische Hamas haben bereits mehrere Kriege gegeneinander geführt. Der letzte Krieg zwischen ihnen war im Mai 2021. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Palästinenser.

In der Stadt Gaza war am Freitag eine Explosion zu hören. Im siebten Stock eines Gebäudes war Rauch zu sehen.

Israel hat in dieser Woche Straßen in der Nähe des Gazastreifens abgeriegelt. Zudem wurden Soldaten zur Verstärkung entsandt. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz besuchte am Freitag Gemeinden nahe dem Gazastreifen. Er kündigte Maßnahmen an, „mit denen die Gefahr von dieser Region entfernt wird“. Details nannte Gantz nicht.

Der Anführer des Islamischen Dschihads, Siad al-Nachalah, sagte dem Sender Al-Majadin: „Wir beginnen den Kampf und die Kämpfer des palästinensischen Widerstands müssen zusammenhalten, um diese Aggression zu konfrontieren“. Dabei gebe es „keine roten Linien“.

Ein Funktionär der Organisation, Ahmed Mudalal, teilte mit, die Mitglieder hätten über ägyptische Vermittler Forderungen an Israel gestellt. Dazu gehöre die Freilassung des festgenommenen Mitglieds und eines weiteren Häftlings. Zudem verlange die Gruppe, dass Razzien im Westjordanland eingestellt würden und die Blockade des Gazastreifens durch Israel und Ägypten aufgehoben werde. Bislang habe Israel ihnen noch keine Antwort gegeben.

Mehrere Hundert Israelis forderten bei einem Protest nahe dem Gazastreifen die Freilassung eines Häftlings und die Rückgabe der Überreste zweier israelischer Soldaten, die sich im Gewahrsam der Hamas befinden. Die Soldaten waren im Gazakrieg 2014 getötet worden. Die Demonstranten setzten sich über zwei Kontrollpunkte der Polizei hinweg. An einem weiteren Kontrollpunkt hielten sie an.

Israel argumentiert, die Blockade des Gazastreifens könne erst aufgehoben werden, wenn die Überreste der Soldaten und gefangene Zivilisten freigegeben würden.

(albu/dpa)