Im besetzten Westjordanland Gewalteskalation in Huwara – Palästinenser erschossen

Israelischen Medienberichten zufolge hatten sich israelische Siedler, darunter auch der radikale Parlamentsabgeordnete Zvi Sukkot, am Abend in Huwara versammelt, um eine Laubhütte (Sukkah) zu errichten. Sukkot begründete dies in einem Beitrag auf X (zuvor Twitter) mit einem palästinensischen Terrorangriff am Donnerstagnachmittag. Ein Palästinenser hatte laut Medienberichten auf ein Fahrzeug mit einer israelischen Familie geschossen und war am Tatort von israelischen Soldaten erschossen worden. Die Armee ordnete die Schließung aller Geschäfte in Huwara an.