Terrorserie in Nahost : Fünf Tote bei weiterem Anschlag in Israel - Verdächtiger erschossen

Tel Aviv Kurz vor Ramadan, Passah-Fest und Ostern nacht Israel eine Serie von Terroranschlägen zu schaffen. Elf Menschen werden binnen einer Woche bei Anschlägen getötet. Der Druck auf die israelische Regierung steigt.

Ein bewaffneter Angreifer auf einem Motorrad hat in Israel das Feuer eröffnet und mindestens vier Menschen getötet. Der Schütze sei dann von Beamten erschossen worden, teilte die Polizei mit. Die Umstände rund um den Vorfall vom Dienstag waren zunächst unklar, doch schien er sich in eine jüngste Serie tödlicher Anschläge in Israel einzureihen. Ministerpräsident Naftali Bennett berief noch am Abend eine Krisensitzung mit ranghohen Sicherheitsfunktionären ein.