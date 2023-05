Geplanter Austausch in Tel Aviv EU sagt Empfang in Israel wegen rechtsextremen Minister ab

Die Europäische Union (EU) hat einen diplomatischen Empfang in Tel Aviv abgesagt, um die Teilnahme des ultranationalistischen israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir zu verhindern. Die EU-Vertretung in Israel teilte am Montag mit, man wolle niemandem eine Plattform bieten, dessen Ansichten im Widerspruch zu den Werten der Europäischen Union stünden. Ben-Gvir sollte die israelische Regierung bei der Veranstaltung zum Europatag der EU am Dienstag vertreten.