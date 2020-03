Bekanntgebung verschoben : Wahlergebnisse in Israel erst am Mittwoch präsentiert

Wahlergebnisse in Israel erst am Mittwoch präsentiert

Reuven Rivlin, Staatspräsident von Israel, gibt während der israelischen Parlamentswahlen in einem Wahllokal in Jerusalem seine Stimme ab. Foto: dpa/Nir Alon

Jerusalem Die amtlichen Ergebnisse der israelischen Parlamentswahl vom 2. März werden erst am Mittwoch Präsident Reuven Rivlin übergeben. Die Wahl vergangene Woche war bereits die dritte Wahl innerhalb eines Jahres.

Die kurze Zeremonie werde um 10.00 Uhr stattfinden, bestätigte ein Sprecher Rivlins am Montag. Ursprünglich hatte es geheißen, die Ergebnisse würden am Dienstag präsentiert. Dies sei jedoch aufgrund des jüdischen Feiertages Purim, der am Dienstag stattfindet, verschoben worden, hieß es nun.