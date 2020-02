Wegen Korruption angeklagt : Dritte Parlamentswahl in Israel - Abstimmung über Schicksal Netanjahus

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. Foto: dpa/--

Jerusalem Zum dritten Mal innerhalb nur eines Jahres wird in Israel ein neues Parlament gewählt - und wieder zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Für den wegen Korruption angeklagten Netanjahu ist die Wahl auch eine Abstimmung über seine politische Zukunft.

Wie schon bei den beiden Wahlen im April und September liegen die rechtsgerichtete Likud-Partei des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und das Blau-Weiß-Bündnis seines wichtigsten Rivalen Benny Gantz laut Umfragen gleichauf. Doch im Wahlkampf zeigt sich der Regierungschef und wegen Korruption angeklagte Netanjahu gewohnt kämpferisch - und inszeniert sich als Garant für die Sicherheit Israels.

Auf seine Beliebtheit haben Netanjahus Probleme mit der Justiz offenbar keine Auswirkungen: Die landesweite Zustimmung zum Likud-Chef habe seit der letzten Wahl weder ab- noch zugenommen, sagte der Politikwissenschaftler Gideon Rahat von der Hebräischen Universität in Jerusalem der Nachrichtenagentur AFP. Diese Stagnation könne dem geschäftsführenden Regierungschef zugute kommen, sagte der Experte.

Juristisch steht Netanjahu unter massivem Druck: Nach der Verkündung der Anklageerhebung gegen den 70-Jährigen reichte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit im Januar offiziell Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue gegen den Likud-Chef ein. Netanjahu ist damit nicht nur der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Israels, sondern auch der erste, der während seiner Amtszeit unter Anklage steht. Zwei Wochen nach der Parlamentswahl wird das Verfahren gegen ihn vor einem Gericht in Jerusalem eröffnet.

Doch Netanjahu hat schon so manch politische Krise überstanden. Der 70-Jährige gilt als Kämpfernatur. Im Wahlkampf setzt der von seinen Anhängern als „Mr. Sicherheit“ gefeierte Rechtspolitiker auf sein Kernthema - und sein gutes Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump. Dessen umstrittenen Nahost-Plan bezeichnete Netanjahu als „historische“ Gelegenheit zur Beilegung des Konflikts mit den Palästinensern. In Netanjahus Darstellung ist der US-Plan zudem auch sein persönlicher Erfolg, der nur durch sein enges Verhältnis zu Trump zustande gekommen sei - und deshalb auch nur mit ihm an der Regierungsspitze umgesetzt werden könne.

Die Aussicht auf eine Regierung mit Gantz an der Spitze beschreibt Netanjahu dagegen als Bedrohung für die Sicherheit Israels. Für eine Regierungsbildung sei der Ex-General auf die Unterstützung der Vereinigten Liste angewiesen, dem wichtigsten Wahlbündnis der arabischen Parteien in Israel und der derzeit drittgrößten Fraktion in der Knesset, sagte Netanjahu jüngst der „Jerusalem Post“. Sollte der Likud die Wahl verlieren, drohe eine „vierte Wahl oder eine linksgerichtete Regierung, die von Gantz angeführt wird“.

Dabei konkurriert Gantz mit Netanjahu vor allem um die Mitte-rechts-Wähler. In vielen Fragen - darunter zum Teil auch im Verhältnis zu den Palästinensern - liegen beide Kandidaten nah beieinander. Gantz, der als israelischer Generalstabschef zwei Kriege Israels im Gazastreifen geleitet hat, konzentriert sich im Wahlkampf auf die Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu. Netanjahu werde vor Gericht gestellt, erinnerte Gantz die Wähler kürzlich. „Er wird nicht in der Lage sein, sich um die Bedürfnisse der israelischen Bürger zu kümmern.“

Aktuellen Umfragen zufolge dürften auch bei der bevorstehenden Neuwahl weder der Likud noch die Blau-Weiß-Liste die für eine Parlamentsmehrheit erforderlichen 61 Sitze erreichen. Eine nicht unerhebliche Rolle für das Wahlergebnis spielen dürfte aber die Wahlbeteiligung. „Überall sonst in der Welt würde man nach drei sehr nah beieinander liegenden Wahlen eine Abnahme bei der Wahlbeteiligung beobachten“, sagte Rahat. Doch schon im September sei die Beteiligung im Vergleich zur vorangegangenen Wahl leicht gestiegen. In Israel, so Rahat, sei alles möglich.

(ala/AFP)