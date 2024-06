Rücktritt Netanjahus gefordert Demonstranten verlagern Gaza-Protest nach Jerusalem

In Israel haben am Montag erneut tausende Menschen gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu protestiert - diesmal fand die Demonstration vor der Parlament in Jerusalem statt. Von dort zogen die Menschen zur Residenz des Ministerpräsidenten, dessen Rücktritt gefordert wurde. Die Demonstranten traten für sofortige Neuwahlen und ein Ende des Gaza-Kriegs ein. Zudem forderten sie ein Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung der von ihr entführten Geiseln. Die Demonstranten trugen israelische Flaggen und skandierten Parolen gegen die Regierung. Die israelische Polizei setzte Wasserwerfer ein.