Hamas-Angriff auf Israel Israel beklagt Hunderte Tote und kämpft um mehr als 100 Geiseln

Die Kämpfer greifen nach israelischen Medienberichten auch ein Musikfestival in der Nähe des Kibbuz Reim an, zu dem sich mehrere hundert junge Israelis versammelt haben. In Sderot liefern sich die Angreifer auf einer von ihnen besetzten Polizeiwache am Sonntag Gefechte mit israelischen Soldaten. Militärisches Gerät der Armee gelangt in die Hände der Hamas-Kämpfer.