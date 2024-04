Besuch in Israel Baerbock fordert Hamas zur Freilassung der Geiseln auf

Zugleich appellierte sie an Israel, die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen verstärkt mit Hilfsgütern zu versorgen. Deutschland lasse nicht zu, „dass sich die Blicke der Weltgemeinschaft von den Menschen in Gaza abwenden“. Die Ministerin rief Israel auf, „die dritte Phase des humanitären Korridors von Jordanien nach Gaza“ sowie eine sichere Verteilung der Hilfslieferungen in dem Palästinensergebiet zu ermöglichen. „Bis zu hundert Lkw pro Tag mit Hilfe sind so möglich“, sagte sie.