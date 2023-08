Serie an Tötungen Bürgermeisterkandidat in Nordisrael ermordet

Der israelische Präsident Isaac Herzog bezeichnete die aktuelle Situation in einem Beitrag in sozialen Medien als Notlage. Die arabische Gesellschaft in Israel gehe durch schwierige Zeiten, in denen „arabische Bürger täglich in einem Zustand extremer Angst, Sorge und Trauer“ lebten. Herzog forderte entschlossene Maßnahmen des Staates, um Kriminalität und Gewalt ein Ende zu setzen.