Hamas-Angriffs auf Israel Überlebende aus Kibbuz Beeri – „eine Tragödie wie 9/11“

Kämpfer der radikalislamischen Hamas überfielen am Samstagmorgen den Kibbuz Beeri an der Grenze zum Gazastreifen und töteten dort mehr als hundert der rund 1000 Bewohner und verschleppten weitere. Etwa 150 Überlebende aus dem Kibbuz fanden in einem Hotel am Toten Meer Zuflucht.