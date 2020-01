Bagdadi-Nachfolger al-Salbi : Einstieg als neuer IS-Anführer unter einem Decknamen?

London Kurz nach dem Tod von Abu Bakr al-Bagdadi im vergangenen Oktober hat die Dschihadistenmiliz IS einen neuen Anführer benannt. Offenbar handelte es sich dabei jedoch um ein Pseudonym für einen Nicht-Araber.

Beim neuen Chef der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) soll es sich anders als bisher angenommen um das Gründungsmitglied der Miliz, Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, handeln. Das berichtete die britische Zeitung "The Guardian" am Montag unter Berufung auf ungenannte Geheimdienstvertreter. Demnach ist al-Salbi ein ranghoher IS-Vertreter und organisierte unter anderem die Versklavung der jesidischen Minderheit im Irak.