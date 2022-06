Verdacht auf IS-Terror : Mindestens 20 Tote bei Angriff auf Dorf in Demokratischer Republik Kongo

Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo, die vor Gewalt geflohen sind, am 1. Juni 2022 bei der Essensausgabe in einem Camp nahe der Stadt Goma (Archivfoto). Foto: AFP/GUERCHOM NDEBO

Beni Nach einem tödlichen Angriff auf ein Dorf im Osten der Demokratischen Republik Kongo stehen Dschihadisten unter Verdacht. Dem IS-Ableger ADF wird bereits der Mord an Tausenden Zivilisten in der Region vorgeworfen.

Bei einem erneuten Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf ein Dorf im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 20 Zivilisten getötet worden. Der Angriff am Sonntagabend habe sich gegen das Dorf Bwanasura in der Provinz Ituri gerichtet, teilten die Kivu Security Tracker (KST) mit, die mit Hilfe von Beobachtern vor Ort die Gewalt in der Region dokumentieren.

Der Organisation zufolge steht die islamistische Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) im Verdacht, das Blutbad mit „mindestens 20“ Toten verübt zu haben. Das Rote Kreuz ging sogar von einer deutlich höheren Zahl von Toten aus. Freiwillige Helfer hätten 36 Leichen in Bwanasura gezählt, sagte der örtliche Rote-Kreuz-Leiter David Beiza der Nachrichtenagentur AFP. Viele Einwohner des Dorfes hätten aber zum Glück vor den Angreifern flüchten können.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet die ADF als ihren regionalen Ableger in der Demokratischen Republik Kongo. Den ADF-Kämpfern wird der gewaltsame Tod tausender Zivilisten im Osten des Landes zur Last gelegt. Im Mai waren bei zwei der ADF zugeschriebenen Angriffen auf die Dörfer Bulongo und Beu-Manyama in der Provinz Nord-Kivu insgesamt mindestens 42 Menschen getötet worden.

In Nord-Kivu tobten zuletzt auch in den Gebieten Rutshuru and Nyiragongo heftige Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und der Tutsi-Rebellenorganisation M23. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden dadurch mindestens 72.000 Menschen in die Flucht getrieben, manche von ihnen kehrten inzwischen in ihre Dörfer zurück.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind mehr als 120 bewaffnete Gruppen aktiv, Massaker an Zivilisten sind an der Tagesordnung. Die Regierung in Kinshasa hat über die Provinzen Ituri und Nord-Kivu seit Mai 2021 den Ausnahmezustand verhängt.

Am Dienstag wird der belgische König Philippe zu einem historischen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo erwartet, die früher eine belgische Kolonie war. Philippe hatte sich vor zwei Jahren für die in der Kolonialzeit begangenen Verbrechen seines Landes entschuldigt. Der Monarch wird während seines sechstägigen Besuchs von Königin Mathilde und dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo begleitet.

Historikern zufolge wurden Millionen Menschen in Belgisch-Kongo getötet, verstümmelt oder starben an Krankheiten, während sie auf den Kautschukplantagen von Leopold II. arbeiteten. Leopold war von 1865 bis 1909 belgischer König und der Bruder von Philippes Ururgroßvater.

(peng/AFP)