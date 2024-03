Nach Anschlag in Russland IS-Terroristen kündigen Anschläge in Europa an

Beirut · Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich erneut zu dem Anschlag bei Moskau bekannt. Darüber hinaus kündigte der IS weltweite Angriffe auf Juden und Christen an - besonders in Europa und in den USA.

29.03.2024 , 00:18 Uhr

Ein russischer Polizist steht in der Nähe des Orts des Anschlags vom Freitag bei Moskau, bei dem bewaffnete Terroristen mehr als 140 Menschen töteten. Foto: dpa/Bai Xueqi

In einer am Donnerstag veröffentlichten 40-minütigen Audiobotschaft fordert IS-Sprecher Abu Hudhaifah al-Ansari die „einsamen Wölfe“ der Bewegung auf, noch während des laufenden Fastenmonats Ramadan „Kreuzfahrer (Christen) und Juden überall anzugreifen und ins Visier zu nehmen“, insbesondere in Europa und den USA sowie im Herzen des jüdischen Staates und in Palästina. Veröffentlicht wurde die Botschaft über das IS-Medienportal al-Furkan. Dort bekannte sich die Terrororganisation zudem erneut zu dem Anschlag mit mehr als 140 Toten bei Moskau. Wie gefährlich ist der IS für Deutschland? Islamistische Bedrohung Wie gefährlich ist der IS für Deutschland? Darum kämpft der „Khorasan“-Verband des IS gegen Russland Radikaler als die Taliban Darum kämpft der „Khorasan“-Verband des IS gegen Russland Al-Ansari erinnerte überdies an die Ausrufung des sogenannten IS-Kalifats vor zehn Jahren. Damals hatte die Miliz große Gebiete des vom Bürgerkrieg zerrissenen Syrien und des benachbarten Iraks unter Kontrolle. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. Am Mittwoch hatte bereits der militärische Arm der Hamas eine Botschaft veröffentlicht, mit der Muslime auf der ganzen Welt zu einem Marsch auf Jerusalem aufgerufen werden - zur „Befreiung“ der Al-Aksa-Moschee. Muslime in verschiedenen arabischen Ländern wurden darin aufgerufen, „in Richtung Palästinas zu marschieren, jetzt, nicht morgen“. Sie sollten sich nicht von Grenzen, Staatsgebilden und Restriktionen daran hindern lassen, „an der Befreiung von Al-Aksa teilzunehmen“, hieß es in der 35 Sekunden langen Aufnahme. Auf der Aufnahme soll die Stimme des Anführers Mohammed Deif zu hören sein. Weder die Authentizität noch das genaue Datum der Aufnahme, die im Telegram-Kanal der Al-Aksa-Brigaden veröffentlicht wurde, ließen sich zunächst klären.

(peng/dpa)