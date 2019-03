Weißes Haus verkündet Erfolg : IS in Syrien angeblich „zu 100 Prozent beseitigt“

US-Präsident Donald Trump (Archivfoto). Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Washington Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Syrien ist nach Angaben von US-Präsident Trumps Sprecherin Sarah Sanders "zu 100 Prozent" besiegt. Die letzte Bastion des IS im Osten war am Freitag nach zweitägiger Pause wieder unter Beschuss genommen worden.

Entgegen den Angaben des Weißen Hauses sind die Kämpfe um die letzte IS-Bastion in Syrien allerdings noch im Gange. "Die Kämpfe in Baghus dauern an", sagte am Freitag der Sprecher der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Adnan Afrin. "Kleine Gruppen von IS-Kämpfern wollen sich nicht ergeben und starten Angriffe und unsere Truppen erwidern", sagte er.

Zuvor hatte Trumps Sprecherin Sarah Sanders gesagt, das "Kalifatsgebiet in Syrien" sei "beseitigt" und die Frage von Journalisten bejaht, ob dies zu 100 Prozent geschehen sei. Trump präsentierte in West Palm Beach eine Landkarte der Region, die das ehemalige Ausbreitungsgebiet des IS zeigt, sowie eine zweite mit der aktuellen Lage, die kein Gebiet unter Kontrolle des IS aufweist.

Die Offensive zur Befreiung von Baghus hatte am 9. Februar begonnen. Der Kampf der kurdisch dominierten SDF wird von der US-geführten Anti-IS-Koalition aus der Luft unterstützt.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass Donald Trump selbst gesagt habe, der IS sei zu 100 Prozent beseitigt worden. Diese Information korrigierte die Nachrichtenagentur AFP jedoch wenig später. Diese Aussage stammt nicht von Donald Trump. Wir haben den Artikel angepasst.

(mro/AFP)