„Grenze hinter der Grenze“ : Irland wehrt sich gegen Zoll-Zentren nach Brexit

Foto: dpa/Peter Morrison Der Grenzübergang zwischen Nordirland und der Republik Irland bei Newry.

Dublin Die irische Regierung hat Überlegungen der britischen Regierung zur Einrichtung von Zollabfertigungszentren im Hinterland der Grenze zum britischen Nordirland zurückgewiesen.

Von Matthias Beermann

„Es handelt sich dabei in Wirklichkeit um eine Grenze hinter der Grenze, und das entspricht bei weitem nicht unseren Anforderungen“, sagte Außenminister Simon Coveney vor einer Gruppe deutscher Journalisten.

„Wir sind offen für jede Lösung, die garantiert, dass nicht erneut eine harte Grenze in Irland entsteht“, sagte Coveney, der zugleich stellvertretender irischer Regierungschef und Brexit-Beauftragter der Regierung in Dublin ist. „Aber wir sind nicht bereit, einem Deal zuzustimmen, der auf einer Lüge oder einem Bluff beruht“. Sollte sein Land allerdings durch einen harten Brexit gezwungen sein, Kontrollen an der Grenze durchführen, werde man in Absprache mit der EU-Kommission versuchen, diese so schonend wie möglich durchzuführen.

Am Vortag war bekannt geworden, dass Großbritannien vorgeschlagen hatte, nach seinem Ausscheiden aus der EU in einem bis zu 15 Kilometer tiefen Streifen beiderseits der inner-irischen Grenze Zentren zur Zollabfertigung zu installieren. Das geht nach einem Bericht des irischen Senders RTE aus Dokumenten hervor, die von der Regierung in London an das Brexit-Verhandlungsteam von Michel Barnier nach Brüssel gesendet worden seien.

Die informellen britischen Vorschläge laufen offenbar darauf hinaus, Warentransporte auf der einen Seite der Grenze anzumelden und die eigentliche Verzollung dann erst auf der anderen Seite vorzunehmen. Der Lastwagenverkehr auf der Strecke dazwischen solle mittels Satellitenüberwachung kontrolliert werden. Angesichts der technischen Komplexität sei daran gedacht, nur eine Handvoll solcher Übergangspunkte zu schaffen, die Rede ist von einem Dutzend. Derzeit existieren freilich 275 Übergänge an der irischen Grenze – doppelt so viele wie an der gesamten östlichen Außengrenze der EU.

Offenbar hofft die Regierung von Premierminister Boris Johnson darauf, dass sich auch in den Augen der EU mit dem neuen Zollmodell eine sichtbare Grenze in Irland vermeiden ließe. Die zukünftige Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland ist der größte Streitpunkt bei den Brexit-Verhandlungen, weil es nach den Bestimmungen des irischen Karfreitag-Friedensabkommens von 1998 keine harte Trennlinie mehr zwischen den beiden Teilen der Insel geben darf. Die EU hat dem bei den Brexit-Verhandlungen Rechnung getragen, indem die sogenannte Backstop-Regelung in den Austrittsvertrag aufgenommen wurde: Solange nach einem EU-Austritt der Briten kein Freihandelsabkommen oder eine vergleichbare Lösung vereinbart ist, die eine neue irische Grenze verhindern würde, bleiben das Vereinigte Königreich und Nordirland in der Zollunion mit der EU.

Genau diese Regelung aber ist den britischen Brexit-Befürwortern, die auf einen harten Schnitt mit der EU pochen, ein Dorn im Auge. Johnson hat mehrfach betont, dass seine Regierung den Brexit-Vertrag nicht akzeptieren werde, solange der Backstop darin enthalten sei. Er spielte am Dienstag in einem BBC-Interview die Berichte über die angeblich geplanten Zollabfertigungszonen herunter und kündigte an, London werde der EU sehr bald neue Vorschläge vorlegen.

In Irland nahm man die durchgesickerten britischen Ideen indes sehr ernst. „Ich denke, die Berichte darüber sind zutreffend“, sagte Außenminister Coveney. Die Pläne stießen nicht nur in Regierungskreisen auf scharfe Ablehnung. „Eine neue Grenze hinter der Grenze zu schaffen, das ist doch wie Stühlerücken an Bord der Titanic“, sagte Joe Healy, Präsident des irischen Bauernverbands IFA. Rund 600.000 Jobs hingen in Irland am Agrarsektor, den ein harter Brexit extrem hart treffen würde, da die Insel sehr stark vom britischen Markt abhängig sei. Auch die stark verflochtene Wirtschaft zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland werde unter einer neuen Grenze leiden. Die ökonomischen Folgen wären für einige Branchen wie etwa die Rindfleischindustrie dramatisch, betonte Healy, „aber noch viel wichtiger ist, dass der Frieden in Irland bedroht ist, wenn der Brexit die Bestimmungen des Karfreitagabkommens aushebelt“.

Auch in der irischen Regierung wächst die Sorge, dass es erneut zum Ausbruch von Gewalt kommen könnte, sollte sich ein harter Brexit nicht vermeiden lassen. Die Erinnerung an den Nordirlandkonflikt, der 3500 Tote forderte, ist noch sehr lebendig auf der Insel. „Sollte es erneut Grenzinfrastruktur zwischen beiden Teilen Irlands geben“, warnte ein leitender Beamter des Außenministeriums, „dann ist völlig klar, dass sie zum Ziel von Anschlägen werden könnte.“ Wie sich die irische Regierung auf den am 31. Oktober drohenden No-Deal-Brexit vorbereitet, bei dem auf der irischen Insel über Nacht eine neue EU-Außengrenze entstehen würde, an der entsprechende Kontrollen durchgeführt werden müssten, wollte der Beamte nicht genauer erläutern. Diese Frage sei dafür „politisch einfach zu sensibel“.

