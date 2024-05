Nahostkonflikt Irland, Norwegen und Spanien erkennen Palästina ab sofort als Staat an

2011 entscheiden die palästinensischen Behörden, eine Kampagne für eine Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen voranzutreiben. Das Vorhaben scheitert zwar, doch die UN-Kulturorganisation Unesco votiert in einem bahnbrechenden Schritt für die Aufnahme der Palästinenser als Vollmitglied. Die Entscheidung sorgt für Empörung in Israel und den USA, die beide ihre Finanzierung der Unesco aussetzen und 2018 sogar austreten. Die USA machen diesen Schritt 2023 rückgängig.