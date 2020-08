Nach Dinner-Party : Irischer Minister wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln zurückgetreten

Dublin Landwirtschaftsminister Dara Calleary hatte an einem Golf-Dinner mit etwa 80 Personen teilgenommen. Bei der Veranstaltung sollen auch mehrere andere irische Politiker dabei gewesen sein.

Callearys Besuch der Veranstaltung sei ein Fehler gewesen, sagte der irische Regierungschef Micheál Martin am Freitag in Dublin.

Mehrere andere irische Politiker sollen ebenfalls bei dem Treffen am Mittwochabend in einem Hotel in Clifden im Westen Irlands dabei gewesen sein. Zu den Gästen zählte auch EU-Handelskommissar Philip Hogan, wie irische Medien übereinstimmend am Freitag berichteten.