Iranischer Präsident : Ruhani stellt Vorbedingungen für Verhandlung mit USA

Teheran Der Iran ist nach den Worten von Präsident Hassan Ruhani nur zu Verhandlungen mit der US-Regierung bereit, wenn diese zum Wiener Atomabkommen zurückkehre und die Sanktionen gegen sein Land aufhebe.

„Den Amerikanern können wir nur sagen: Euer Weg (raus aus dem Deal) war ein Fehler“, sagte Ruhani bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch. „Die (Rückkehr zum Atomdeal) wäre der kürzeste Weg, um die Interessen aller Seiten zu sichern ... und auch gut für die Welt, die Region und besonders für den internationalen Atomwaffensperrvertrag“, so der Präsident.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Mai 2018 das Wiener Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Mit den bislang umfangreichsten Sanktionen gegen den Öl- und Bankensektor will er die Führung in Teheran zwingen, das Abkommen neu auszuhandeln und schärferen Auflagen zuzustimmen. Außerdem sollen zusätzlich noch Beschränkungen für das iranische Raketenprogramm in das Abkommen aufgenommen werden. Der Iran hat sich bislang geweigert, dies zu akzeptieren.