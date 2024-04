Nach Angriff Irans auf Israel Appell für Besonnenheit in Nahost

Ob die Appelle, die unter anderem auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommen, in Jerusalem erhört werden, bleibt abzuwarten. Am Montag versammelte sich das Kriegskabinett Benjamin Netanjahus zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden, konnte nach dreistündiger Beratung allerdings keinen Entschluss vorweisen. Einem Medienbericht zufolge sind mehrere Szenarien von Reaktionen besprochen worden. Einige der Optionen seien von der Art her geringfügiger, andere hingegen intensiver, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12. Israels Ziel ist es demnach, dem Iran zu schaden, aber keinen umfassenden Krieg auszulösen. Von israelischen Regierungsvertretern und der Armee hieß es in den vergangenen Tagen, dass es eine Reaktion – in welchem Ausmaß auch immer – geben werde.