Nach Protesten : Iranische Justiz klagt Hunderte Menschen an

Iranische Justiz klagt Hunderte Menschen an

Eine Frau steht während einer Demonstration nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini auf einem Auto in Teheran. Hunderte Protestierende wurden von der iranischen Justiz angeklagt (Archivfoto). Foto: dpa/Uncredited

Teheran Nach dem Tod der in Polizeigewahrsam gestorbenen Mahsa Amini protestieren große Teile der Bevölkerung im Iran weiter. Hunderte werden deshalb nun von der iranischen Justiz angeklagt. Manchen droht gar die Todesstrafe.

Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran sind nach Angaben von Staatsmedien Hunderte Menschen angeklagt worden. In der Hauptstadt Teheran sollen sich 315 Demonstranten vor Gericht verantworten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Montag mitteilte. Vier Personen werde demnach auch „Krieg gegen Gott“ vorgeworfen. Damit droht ihnen gemäß des islamischen Rechtssystems im Iran die Todesstrafe. Die Justiz hat in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass sie gnadenlos gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen werde.