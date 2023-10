16-Jährige im Koma Iranisches Regime fürchtet Proteste nach neuem Kopftuch-Zwischenfall

Wie die iranische Exil-Menschenrechtsgruppe Hengaw in Norwegen und der Exil-Radiosender Zamaneh in den Niederlanden berichteten, trug Armita Gawand am Sonntag auf dem Weg zur Schule in der U-Bahn kein Kopftuch, als sie zusammen mit Freundinnen einer Streife der Religionspolizei begegnete. Sie sei mit den Beamten in Streit geraten und von einem Religionspolizisten gestoßen worden, worauf sie mit dem Kopf auf eine Metallstange oder einen anderen harten Gegenstand prallte und Hirnblutungen erlitt. Sie liege in einem Teheraner Militärkrankenhaus im Koma.