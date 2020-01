Polizei reagiert mit Gewalt : Iraner demonstrieren nach Flugzeug-Abschuss gegen Regierung

Teheran Hunderte Menschen haben am Samstagabend in Teheran für eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine demonstriert. Die Polizei löste die Proteste gewaltsam auf.

US-Präsident Donald Trump drückte Sympathie und Unterstützung für die Demonstranten in Teheran aus. Er rief per Twitter die iranische Regierung auf, Menschenrechtsgruppen die Proteste beobachten zu lassen. Dem „tapferen, seit langem leidenden Volk“ Irans versicherte er, dass er an seiner Seite stehe. „Es kann kein weiteres Massaker an friedlichen Demonstranten geben, noch eine Internet-Abschaltung“, schrieb er. „Die Welt schaut zu.“