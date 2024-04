Berichte über Luftangriff Iran wirft Israel Tötung von zwei Generälen in Damaskus vor

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien und will damit verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die libanesische Hisbollah ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Angriffe zugenommen. Bereits am Sonntag wurden Ziele bei Damaskus bombardiert. Iranische Militärangehörige sind offiziell nur beratend in Syrien aktiv. Teheran gilt jedoch neben Russland als wichtigster Verbündeter der syrischen Regierung unter Machthaber Baschar al-Assad. Seit 2011 tobt ein Bürgerkrieg im Land.