130 Kilometer weit in den Orbit Iran will Raumkapsel mit Tieren ins All geschickt haben

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine Raumkapsel mit Tieren ins All geschickt. In einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Irna wurde Telekommunikationsminister Issa Sarepur damit zitiert, dass die Kapsel 130 Kilometer weit in den Orbit geschossen worden sei. Sarepur sagte, die Weltraummission mit der 500 Kilogramm schweren Raumkapsel diene der Vorbereitung von Raumfahrten iranischer Astronauten in den kommenden Jahren. Was für Tiere sich in der Kapsel befanden, sagte er nicht.