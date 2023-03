Angst im Iran Wer steckt hinter den Gift-Attacken auf Mädchenschulen?

Als mögliches Motiv wurde unter anderem diskutiert, ob der oder die Täter Schulbildung für Mädchen ablehnen so wie die extremistischen Taliban im benachbarten Afghanistan. Die Journalistin und ehemalige Abgeordnete Dschamileh Kadiwar schrieb in der Zeitung „Ettelaat“, eine Extremistengruppe namens „Fidajin Welajat“ habe in einer Stellungnahme mit weiteren Vergiftungen gedroht und erklärt, Bildung für Mädchen sei verboten. Am Samstag brachte Kadiwar aber auch die Möglichkeit ins Spiel, es könnte sich um eine „Massenhysterie“ handeln. Auch in Afghanistan gab es vor einigen Jahren ein solches Phänomen unter Hunderten Schulmädchen im ganzen Land, die alle erkrankten, ohne dass ein medizinischer Grund ersichtlich war. Die Weltgesundheitsorganisation WHO attestierte damals eine sogenannte psychogene Massenerkrankung.