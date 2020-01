Nach Angriff auf Stützpunkte : USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran

Washington Die iranische Textil- und Bergbau-Industrie ist von den neuen Sanktionen betroffen. Die USA schlossen weitere Strafen nicht aus.

Nach dem iranischen Angriff auf US-Stützpunkte im Irak hat die Regierung in Washington neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen hochrangige Vertreter des Landes, die in die Attacken verwickelt gewesen seien, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag. In der iranischen Wirtschaft seien unter anderem die Textil- und die Bergbau-Industrie sowie das verarbeitende Gewerbe betroffen. Die Sanktionsschrauben würden noch weiter angezogen, wenn der Iran nicht dem „Terrorismus“ abschwöre.