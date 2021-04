Nach mutmaßlichem Sabotageangriff : Iran startet nach eigenen Angaben Urananreicherung auf 60 Prozent

Ein iranischer Techniker arbeitet an einer Uran-Aufbereitungsanlage. (Archiv) Foto: dpa/Vahid Salemi

Teheran Nach dem Angriff auf eine Atomanlage in Natans will Teheran seine Urananreicherung auf 60 Prozent erhöhen. Die Anreicherung habe bereits begonnen. Für den Sabotageangriff macht der Iran Israel verantwortlich.

Der Iran hat nach eigenen Angaben die Anreicherung von Uran auf 60 Prozent hochgefahren. Das teilte Parlamentspräsident Mohammad Bagher Kalibaf am Freitag in Teheran mit. Das ist der höchste Grad bisher und wird von Teheran als Reaktion auf einen Sabotageangriff auf die Atomanlage in Natans bezeichnet, bei dem Zentrifugen zerstört worden waren.