Reaktion auf US-Ausstieg : Iran setzt Atomabkommen in Teilen aus

Iran setzt Atomabkommen in Teilen aus

Hassan Ruhani, Präsident des Iran: Der Iran hat das Atomabkommen in Teilen aufgekündigt. Foto: dpa/Ebrahim Seydi

Teheran Der Iran hat ein Jahr nach dem US-Ausstieg das Atomabkommen in Teilen aufgekündigt. Das meldete das iranische Staatsfernsehen. Die Entscheidung, einzelne Verpflichtungen zu reduzieren, wurde an Botschafter überstellt.

Der Iran wird einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Das kündigte das Außenministerium in Teheran am Mittwoch an. Die Entscheidung sei vom Hohen Sicherheitsrat des Landes getroffen und den Ländern mitgeteilt worden, die dem Abkommen weiter angehören – Deutschland, Großbritannien, China, Frankreich und Russland.