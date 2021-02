Umstrittenes Atomabkommen : Iran schränkt Kooperation mit IAEA-Inspekteuren ein

Zentrifugen für die Urananreicherung stehen in der Atomanlage in Nathans (Archivbild). Foto: dpa/---

Teheran/Wien Kurzfristige Inspektorenbesuche werden von Teheran nicht mehr akzeptiert: Der Iran wird seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde ab kommendem Dienstag reduzieren. Das teilte die Aufsichtsbehörde mit Sitz in Wien am Dienstag mit.

Teheran hatte am Montag bereits mit erheblichen Einschränkungen für die UN-Atombehörde bei den Inspektionen gedroht, falls es bis zum Ende des Monats keinen Durchbruch im Atomstreit mit den USA geben sollte. „Generaldirektor Grossi hat angeboten, in den Iran zu reisen, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, damit die Agentur ihre wichtige Verifikationsarbeit fortsetzen kann“, hieß es in der IAEA-Mitteilung am Dienstag.