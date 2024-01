Botschafter einbestellt Iran schießt Raketen auf Pakistan

Die Dschaisch al-Adl ist eine 2012 gegründete sunnitische Extremistengruppe, die hauptsächlich jenseits der Grenze in Pakistan aktiv ist. Der Iran hat in der Vergangenheit Mitglieder der Gruppe in den Grenzgebieten bekämpft, aber ein Raketen- und Drohnenangriff in Pakistan wäre ein Novum. Die Extremisten haben in der Vergangenheit Bombenanschläge und Entführungen iranischer Grenzpolizisten für sich reklamiert.