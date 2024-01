Zivilisten getötet Iran schießt Raketen auf Irak und Syrien

Irans Revolutionswächter (IRGC) haben nach eigenen Angaben Ziele im Irak und in Syrien attackiert. Es seien eine „Reihe von ballistischen Raketen“ auf Versammlungsorte von Kommandeuren der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien abgefeuert worden, teilte die paramilitärische Eliteeinheit am Montag auf ihrer Website Sepah News mit. Dort hieß es, die Angriffe seien Rache für den verheerenden Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang Januar sowie die Tötung eines hochrangigen IRGC-Offiziers Ende Dezember.