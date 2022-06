Rüge aus dem Ausland : Iran schaltet Kameras der Internationalen Atomenergiebehörde ab

Teheran Nicht gemeldete Uran-Anreicherung: Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisieren den Iran für seine mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit internationalen Atomexperten. Der Iran reagierte prompt.

Inmitten der stockenden Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens hat der Iran die Abschaltung mehrerer Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in iranischen Atomanlagen bekanntgegeben. Die Kameras seien eine „Geste des guten Willens“ gewesen, von der IAEA aber als „Verpflichtung betrachtet“ worden, erklärte die iranische Atombehörde am Mittwoch. Der Gouverneursrat der IAEA verabschiedete eine Resolution, in der die mangelnde Kooperation Teherans offiziell gerügt wird.