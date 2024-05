Geheimdienst Iran rekrutiert Bandenmitglieder für Attentate in Schweden

Das „iranische Regime“ benutze kriminelle Netzwerke in Schweden dazu, Gewalttaten gegen andere Staaten, Gruppen oder Menschen in Schweden auszuüben, die es als Bedrohung ansieht„, teilte der schwedische Inlandsgeheimdienst (Säpo) am Donnerstag mit. Die Taten seien insbesondere gegen “israelische und jüdische Interessen, Ziele und Aktivitäten„ gerichtet, hieß es weiter.