Protest für Frauenrechte : Neue Demonstrationen und Internet-Störungen im Iran

Dubai Die Führung in Teheran schränkt den mobilen Datenverkehr massiv ein. Dennoch organisieren sich Demonstranten und schaffen es, Videos im Internet zu verbreiten.

Das Internet im Iran ist am Mittwoch nach erneuten Protestaufrufen gegen die Führung des Landes massiv gestört worden. Der Internetbetrieb sei auf etwa ein Viertel der üblichen Spitzennutzung an Wochentagen zurückgegangen, teilte die Lobbygruppe NetBlocks mit und fügte hinzu: „Der Vorgang wird den freien Fluss von Informationen wahrscheinlich weiter einschränken.“

Demonstrationen gab es trotzdem. In Teheran rissen etwa 30 Frauen ihre Kopftücher herunter und riefen: „Tod dem Diktator!“ Vorbeifahrende Autos hupten aus Solidarität. Andere Frauen protestierten, indem sie erst gar keine Kopftücher aufsetzen, wie Augenzeugen berichteten. Bereitschaftspolizei und Polizisten in Zivil waren mit einem Großaufgebot unterwegs. Im Internet verbreitete Videos zeigten eigenen Angaben zufolge Demonstrationen in Teheraner Universitäten. Proteste wurden auch in Baharestan, Schiras und Rascht am Kaspischen Meer gemeldet.