176 Menschen gestorben : Iran nennt mögliche Ursache für Abschuss von Passagiermaschine

Teheran Im Januar stürzte im Iran ein ukrainisches Passagierflugzeug mit 176 Menschen an Bord ab. Schnell wurde die Ursache bekannt: Der Flieger wurde abgeschossen. Jetzt hat das Mullah-Regime erklärt, wie es zu dieser tragischen Verwechslung kommen konnte.

Iranische Ermittler haben ihre Erkenntnisse über den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs zu Jahresbeginn veröffentlicht: Ein Raketenschild sei falsch ausgerichtet gewesen und zwischen Soldaten und deren Vorgesetzten sei es zu Absprachefehlern gekommen, schrieb die iranische Luftfahrtbehörde in einem am späten Samstag veröffentlichten Bericht. Die Revolutionsgarde hatte die Boeing 737 der Gesellschaft Ukrainian International Airlines am 8. Januar versehentlich abgeschossen. Alle 176 Menschen an Bord wurden getötet.