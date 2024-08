Protest als Ablenkung geplant Offenbar iranisches Mordkomplott gegen US-Politiker aufgeflogen

Der 46 Jahre alte Verdächtige aus Pakistan mit Verbindungen in den Iran soll Teil eines Mordkomplotts gegen einen oder mehrere US-Politiker gewesen sein. Der Mann soll nach Angaben von Justizministerium und FBI nach einem Aufenthalt im Iran im April in die USA gereist sein mit dem Ziel, Auftragsmörder anzuheuern. Einer der Menschen, die der Mann kontaktierte, wandte sich jedoch an die Behörden. Zwei potenziellen Attentätern zahlte er den Angaben zufolge 5000 Dollar (rund 4500 Euro) im voraus. Sie entpuppten sich jedoch als verdeckte Ermittler. So konnte der Mann Mitte Juli - kurz bevor er die USA wieder verlassen wollte - festgenommen werden. Die Bundespolizei FBI untersucht nun den Fall.