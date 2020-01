Teheran/Kerman Beim Begräbnis der iranischen Generals Kassem Soleimani hat es am Dienstag nach einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens eine Massenpanik gegeben.

An Trauerfeierlichkeiten für Soleimani haben in den letzten Tagen Hunderttausende Iraner teilgenommen. Allein zu einer Prozession in Teheran am Montag sollen mehr als eine Million Menschen gekommen sein.