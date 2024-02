Parlamentswahl in islamischer Republik Warum Irans Machthaber vor der Wahl am Freitag zittern

Die Behörden forderten die Bürger bereits auf, ihre Stimme abzugeben, doch bezeichnenderweise veröffentlichte das staatliche Meinungsforschungsinstitut ISPA in diesem Jahr noch keine Informationen über die zu erwartende Wahlbeteiligung – was in den vergangenen Jahren immer der Fall war. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Associated Press gaben von 21 Iranern nur fünf an, ihre Stimmen abgeben zu wollen, 13 wollten dies nicht tun und drei waren noch unentschlossen.