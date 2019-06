Kommentar zur Iran-Krise : Spiel mit dem Flächenbrand

Meinung Düsseldorf US-Präsident Donald Trump kann sich beim Iran zwischen Härte und Nachgeben nicht entscheiden. Das ist brandgefährlich.

In der Politik lautet ein Grundsatz, jede langfristig angelegte Strategie von ihrem Ende her zu denken. Eine Meisterin in dieser Disziplin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. US-Präsident Donald Trump scheint sie weniger zu beherzigen. Denn die raubeinige Gangart gegenüber dem Erzfeind Iran ist kaum dazu angetan, das Mullahregime in seine Schranken zu verweisen. Im Gegenteil: Die angebliche Härte Trumps verwandelt sich in eine gefährliche Schaukelpolitik, wenn es zum Schwur kommt.